Lenovo анонсировала новый мини-компьютер под брендом Xiaoxin, который отличается компактными размерами, но вместе с тем довольно производительной начинкой с процессорами Intel 13-го поколения H-серии

Lenovo официально представила новый продукт – мини-компьютер Xiaoxin Mini PC, впечатляющий не только своими компактными размерами, но и значительной производительностью, обеспечиваемой использованием процессоров Intel 13-го поколения H-серии. Этот ультракомпактный компьютер, размещенный в корпусе объемом всего 1 литр и обладающий габаритами 195 х 191 х 39 мм, выделяется инновационным встроенным блоком питания мощностью 150 Вт, что является отличительным техническим решением.

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Архитектурно продуманное устройство включает в себя два слота для оперативной памяти, а также два слота для SSD. Для обеспечения эффективного теплоотвода внутри предусмотрены два вентилятора: один охлаждает процессор, а другой – блок питания. Производитель утверждает, что уровень шума устройства не превышает 30 дБ, что подчеркивает внимание к деталям и качеству исполнения.

Xiaoxin Mini PC оснащен процессорами Intel Core i5-13420H или Core i7-13700H, а также может вместить до 32 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 1 ТБ. Отличительной чертой устройства является богатый выбор портов, включая три USB Type-A (USB 3.2), два USB Type-C (Thunderbolt 4), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, RJ-45 на 2,5 Гбит/с и комбинированный аудиоразъем. Кроме того, поддерживается Wi-Fi 6, а в качестве операционной системы предустановлена Windows 11.

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Ценовая политика моделей в Китае следующая: версия с Core i5-13420H, 16 + 512 ГБ стоит около $465, а с 1 ТБ хранения – $495. Модель с процессором Core i7-13700H, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ оценена в $565, а вариант с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранения доступен по цене $635.