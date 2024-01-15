Кроме того, компания выпустила и более доступную базовую версию новинки

Honor представила свой новый флагманский смартфон Magic6 Pro, в который внедрены передовые технологии, делающие его весьма привлекательным для потребителей. Девайс оборудован 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с впечатляющим разрешением 1280x2800 пикселей. Однако, его настоящей изюминкой является пиковая яркость вплоть до 5000 нит, обеспечивающая ясность и контрастность изображения, а также динамическая частота обновления от 1 до 120 Гц, что создает плавный и комфортный опыт использования.

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Новинка отличается инновационной зум-камерой с "перископом", предоставляющей потрясающую возможность оптического увеличения в 2,5 раза и цифрового до 100 раз. Кроме того, Magic6 Pro обеспечивает защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что подчеркивает его прочность и надежность.

В области фотографии смартфон не оставляет равнодушными: основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольная камера также на 50 Мп с макросъемкой от 2 см, и перископическая камера на удивительные 180 Мп. Фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом и ToF-сенсором обеспечивает выдающиеся селфи и разблокировку по лицу.

Внутри Magic6 Pro работает мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивая высокую производительность и быстрый отклик на запросы пользователя. Опции памяти впечатляют: 12 или 16 ГБ оперативной LPDDR5X и 256/512 ГБ или даже 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0, что позволяет хранить большое количество данных.

Аккумулятор емкостью 5600 мАч обеспечивает длительное время использования, а технология быстрой зарядки 80 Вт по проводу или 66 Вт по воздуху делает процесс зарядки быстрым и удобным. Дополнительные возможности, такие как защита корпуса по стандарту IP68, поддержка Wi-Fi 7 и стереодинамики с объемным звуком DTS:X Ultra, придают Magic6 Pro статус современного и функционального устройства.

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Кроме того, Honor выпустила базовую версию Magic6, которая сохраняет многие из привлекательных характеристик флагманской модели, например такие как выдающийся дисплей, но с некоторыми адаптациями, такими как немного меньшая диагональ и изменения в дизайне передней камеры.