Недавно журналистам ряда изданий дали поиграть в кооперативный экшен от создателей Batman: Arkham Asylum, после чего они опубликовали в целом нелестные отзывы и полные скепсиса превью-материалы

После предоставления возможности журналистам опробовать Suicide Squad: Kill the Justice League, кооперативного экшена от создателей Batman: Arkham Asylum, стало ясно, что общественность не оценит проект благосклонно. Рецензии от медиа и блогеров были насыщены критикой, прежде всего сфокусированной на избыточности и неприглядности интерфейса многопользовательского боевика.

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Заметные личности в игровом сообществе, включая блогеров и актеров озвучки, высказали свое разочарование, описывая интерфейс как "плохой со всех точек зрения" и даже сравнивая его с печально известными мемами об интерфейсах Ubisoft. Одним из ярких моментов стали комментарии о том, что интерфейс больше напоминает текстовую игру, а не продукт, который находится в разработке уже девять лет.

Геймерское сообщество также подчеркнуло, что интерфейс является одним из самых худших за последнее время, с излишним количеством элементов и путаницей на экране. В контексте длительного периода разработки выражены сомнения относительно качества игры по аналогии провальных проектов, таких как Anthem и Babylon’s Fall.

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Это вызывает пессимизм в отношении Suicide Squad: Kill the Justice League. Несмотря на плановый релиз 2 февраля, общее мнение в сообществе склоняется к предсказанию судьбы, схожей с предыдущими неудачами в мире игровой индустрии.