По заявлению компании, её разработка устраняет разрывы кадров, а также размытие в движении и эффект «призрачных» пикселей

NVIDIA представила инновационную технологию под названием G-SYNC Pulsar, нацеленную на фундаментальное усовершенствование четкости динамических изображений. Ключевые обещания компании включают в себя избавление от разрывов кадров, искоренение размытия в движении и минимизацию эффекта "призрачных" пикселей. Тем не менее, для того чтобы наслаждаться вышеперечисленными преимуществами, пользователи геймерских мониторов вынуждены приобрести новые устройства, но пока что подобные экраны не представлены на рынке.

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Важно отметить, что компания подчеркивает размытие изображения, как следствие, не только медленной реакции пикселей ЖК-экранов, но и особенностей восприятия изображения человеческим глазом. Для устранения первой проблемы внедрены технологии Ultra Low Motion Blur и Variable Overdrive, в то время как справиться с второй предполагается при помощи G-SYNC Pulsar.

Основой функционирования технологии является интеллектуальное управление импульсами подсветки монитора, реализованное через специализированный программный алгоритм. По словам представителей NVIDIA, G-SYNC Pulsar динамически регулирует этот параметр, учитывая скорость рендеринга в широком диапазоне частоты обновления.

При активации G-SYNC Pulsar пиксели переходят между цветами с оптимальной скоростью, что, в свою очередь, существенно снижает размытие изображения и предотвращает появление ореолов вокруг текстур. Кроме того, по заявлению NVIDIA, новая технология обеспечивает идеальный баланс яркости и продолжительности импульса подсветки, что значительно снижает нагрузку на глаза геймера.

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Необходимо отметить, что G-SYNC Pulsar будет совместим только с мониторами, оснащенными чипами NVIDIA. Дата выхода первых подобных моделей остается неизвестной, но по слухам, ASUS ROG Swift PG27 станет одним из первых мониторов, поддерживающих данную технологию.