Одной из новинок, которые Samsung привезла на CES 2024, стал дисплей, изготовленный по технологии OLEDoS

На международной выставке CES 2024 Samsung впечатлила аудиторию новым дисплеем, который является инновационным благодаря использованию технологии OLEDoS. Этот экран выделяется среди прочих своей субпиксельной структурой RGB, что обеспечивает высочайшую чёткость изображения. Основной упор сделан на его применение в гарнитурах дополненной реальности.

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Дисплей имеет диагональ 1,03 дюйма и поразительную плотность пикселей в 3500 ppi. Хотя разрешение матрицы остается неизвестным, примерное значение составляет около 2550x2500 точек. Значительной особенностью является тот факт, что каждая глазная часть предполагаемых XR-гарнитур будет оборудована двумя подобными дисплеями, обеспечивая тем самым потрясающее визуальное восприятие.

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Экран был разработан американской компанией eMagin, перехваченной Samsung несколько месяцев назад. Несмотря на недостаток информации о других технических характеристиках, по слухам, Samsung готовит к выпуску XR-гарнитуру под собственным брендом. Предположительно, она будет работать на чипе Snapdragon XR2+ Gen 2, хотя эта информация на данный момент не получила официального подтверждения.