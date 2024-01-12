Компания Samsung показала на CES свою новую концептуальную разработку — серию мониторов The Link. Они получили сразу два интересных потребительских свойства: сверхтонкий корпус и возможность подключения к источнику сигнала, а также объединения нескольких мониторов без использования привычных кабелей

На международной выставке CES 2024 компания Samsung представила инновационную серию мониторов под названием The Link. Особенности этих устройств включают в себя ультратонкий корпус и уникальную возможность беспроводного объединения нескольких мониторов без применения обычных кабелей.

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Изначально они были описанные как "самые тонкие в мире 32-дюймовые 4K-мониторы", но последующие обновления текста презентации уточнили их как "сверхтонкие модели, способные подключаться друг к другу без использования отдельных кабелей". Интересно, что эти мониторы могут соединяться беспроводно с помощью POGO-контактов, что добавляет элемент удобства и эстетики.

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Хотя подробные характеристики, дата релиза и реальные фотографии пока не предоставлены, компания Samsung уже получила высокую оценку на CES 2024 за дизайн этих инновационных устройств. Представители компании обещают, что устройства появятся на рынке "в ближайшем будущем".