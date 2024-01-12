Новинка получила новейшие процессоры Intel Core Ultra 7 или 9 и легко разбирается без дополнительных инструментов

ASUS анонсировала свой первый геймерский мини-ПК, ROG NUC, предоставив подробную информацию о его характеристиках. Устройство оснащено процессорами Intel Core Ultra 7 или 9, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 или 4070 и поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 с четырьмя слотами формата SODIMM. С внутренним объемом корпуса 2,5 литра и возможностью разборки без использования инструментов. ROG NUC обеспечивает удобство апгрейда.

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Интерфейсы включают Wi-Fi 6E для беспроводного соединения и HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Type-C (Thunderbolt 4) и USB-A 2.0 для подключения к периферийным устройствам. Кроме того, устройство поддерживает работу с четырьмя мониторами одновременно и совместимо с операционными системами Windows 11 и Linux. Встроенный логотип серии ROG с RGB-подсветкой, настраиваемой через приложение ROG Armory Crate, добавляет дизайнерскую изюминку.

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На момент анонса цена и дата начала продаж ROG NUC оставались неопределенными.