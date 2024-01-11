Лоуренс Салливан угрожает Rockstar не судом, а хакерами

В процессе создания трейлера Grand Theft Auto V, Rockstar Games, вероятно не предполагали, что компания привлечет не только внимание геймеров. Однако помимо целевой аудитории, внимание проявил "Джокер из Флориды", который уже почти месяц досаждает разработчикам своими угрозами.

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В своем последнем обращении Лоуренс Салливан не прибег к судебным мерам, а вместо этого угрожает хакерскими атаками. Он требует от Rockstar Games выплатить ему 10 миллионов долларов, угрожая размещением видео ранних версий предстоящей GTA VI. Он утверждает, что сможет реализовать эту угрозу при помощи киберпреступника. Важно подчеркнуть, что оба предполагаемых участника предыдущей утечки уже находятся за решеткой, а группировка Lapsus$ находится под следствием.

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Grand Theft Auto VI планируется к выходу в 2025 году. На данный момент известно лишь общее направление проекта: события будут развиваться в Вайс-Сити, а главными персонажами станут Люсия и её пока что безымянный партнёр.