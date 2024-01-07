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Nata15
Новые версии ноутбуков Razer Blade получили флагманские OLED-экраны
Компания Razer анонсировала готовящийся апгрейд игровых лэптопов Blade 16 и Blade 18

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Razer, производитель игровой техники, представил информацию о предстоящем обновлении своих игровых ноутбуков, Blade 16 и Blade 18, в рамках анонса, который привлек внимание сообщества геймеров и технологической общественности.

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Начнем с Blade 16. Этот игровой лэптоп будет оборудован 16-дюймовым OLED-дисплеем, который имеет внушительные характеристики. Разрешение экрана составит 2560x1600 пикселей, а частота обновления достигнет впечатляющих 240 Гц. Время отклика матрицы составит всего 0,2 миллисекунды, что обеспечит быстрый и плавный геймплей. Отмечено, что в производстве OLED-матрицы принимал участие Samsung Display, что говорит о надежности и качестве. Кроме того, Blade 16 станет первым ноутбуком на рынке, сертифицированным по стандарту VESA ClearMR 11000, что подчеркивает его передовые технологии. Дополнительные технологические изыски включают поддержку VESA DisplayHDR True Black 500 и впечатляющее контрастное соотношение 1 000 000:1.

Переходя к Blade 18, важно отметить что этот ноутбук также обещает внушительные характеристики. Его 18-дюймовый OLED-дисплей будет обладать разрешением 4K и частотой обновления 165 Гц, предоставляя пользователю высококачественное изображение и плавную динамику. Время отклика составит 3 миллисекунды, что соответствует высоким стандартам для игровых устройств. Компания также подчеркивает 100-процентный охват гаммы DCI-P3 и поддержку технологии NVIDIA G-SYNC, что содействует оптимизации геймплея.

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Оставшиеся технические характеристики, включая выбранные процессоры и видеокарты, планируется раскрыть на предстоящей технологической выставке CES 2024. Так компания подчеркивает инновационный характер этих обновлений и поддерживает ожидания сообщества.

#новости #техника
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