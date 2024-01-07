В октябре глава Microsoft высказал прогноз относительно влияния искусственного интеллекта на привычки пользователей во взаимодействии с компьютерами. В ходе заявления было упомянуто, что ассистент Copilot, разрабатываемый компанией, потенциально может заменить стандартное меню «Пуск». Помимо словеснных обещаний, в проморолике была продемонстрирована новая клавиша, расположенная в области правой клавиши Alt, которая является заменой клавиши контекстного меню.

Анализируя представленные видеоматериалы, можно предположить, что эта новая клавиша интегрируется в раскладку, заменяя функциональность клавиши контекстного меню. Вместе с тем, классическая клавиша Windows, вероятно, сохранит свое привычное расположение. Однако, на данный момент представленный материал скорее является концепцией, демонстрирующей взаимодействие с интеллектуальным ассистентом, чем официальным заявлением о грядущих изменениях в стандартной раскладке операционной системы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Microsoft, подчеркнул, что Copilot рассматривается как ключевой элемент внедрения искусственного интеллекта в пользовательский опыт на ПК. Он также объявил, что клавиши Copilot будут внедрены в клавиатуры новых ПК уже в конце января, начиная, возможно, с устройств Microsoft Surface Laptop 6 и Surface Pro 10. На фоне этого, в регионах, где доступ к ИИ-помощнику ограничен, предпринимается шаг в сторону открытия меню поиска при попытке активации Copilot.