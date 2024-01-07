Ещё не представленный официально игровой ноутбук Redmi G Pro 2024 года был замечен в базе бенчмарка Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench был замечен неофициальный игровой ноутбук Redmi G Pro, предположительно принадлежащий к 2024 году и идентифицированный модельным номером TM2211. Результаты тестирования, проведенного с использованием API Vulkan, впечатляют – устройство достигло впечатляющих 87 385 баллов.

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Технические характеристики этого ноутбука включают 14-ядерный процессор Intel Core i5-14500HX, сопровождаемый 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 с частотой 5586 MT/с. Графическую подсистему обеспечивает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060.

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Эти данные следуют за предыдущей информацией, в которой упоминалась версия с более мощным 24-ядерным процессором i9-14900HX. Однако на текущий момент неясно, относится ли это к официальному выпуску Redmi G Pro 2024. Важно отметить, что в 2023 году Redmi пропустила обновление для линейки G Pro, а последняя модель была представлена в сентябре 2022 года. Дата релиза следующей версии остается неясной.