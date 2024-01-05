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Nata15
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
Компания Cyrusher выпустила необычный сноуборд Ripple, оснащённый электродвигателем

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Cyrusher, известная компания в области инновационных транспортных средств, анонсировала свой последний продукт - сноуборд Ripple, который оборудован электродвигателем, что придает ему способность передвигаться с высокой скоростью как по пересеченной местности, так и по ровному снежному покрытию.

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Для создания Ripple использован обычный сноуборд длиной 156 см, изготовленный из композитного материала, включающего стекловолокно и карбон. Однако ключевой особенностью стала интеграция электропривода мощностью 3000 Вт, размещенного в задней части сноуборда, а также снабженного широким колесом для надежного сцепления с поверхностью.

Чтобы обеспечить комфорт и стабильность при движении, сноуборд оснащен двусторонней независимой подвеской, которую можно регулировать для адаптации к различным условиям. Амортизация колеса компенсирует неровности местности и снижает вибрацию, обеспечивая более плавное движение.

Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 12,6 мАч, предоставляющего впечатляющий диапазон хода до 20 км на одном заряде при максимальной скорости до 48 км/ч. Способность выдерживать вес до 113 кг делает его подходящим для различных пользователей.

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Важно отметить, что цена этой инновационной "доски" в США начинается от $2199. За дополнительные опции, включая крепления и второй аккумулятор, покупателям предложено вложить $3299. Этот продукт Cyrusher представляет собой уникальное сочетание передовых технологий и функциональности в сфере зимних развлечений.

#новости #техника
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