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Исследователям из Института Уисса при Гарварде удалось совершить значительный научный прорыв, представив миру новую генерацию биологических роботов, более известных как "антроботы". В этом эксперименте ученые прибегли к использованию клеток трахеи человека, отказавшись от генетической модификации. Результатом стало создание антроботов, обладающих улучшенными функциональными возможностями по сравнению с их предшественниками, основанными на клетках лягушки.
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Процесс формирования многоклеточных сфероидов с ресничками, основанный на клетках трахеи, был тщательно модифицирован. Микроскопические структуры, способные вибрировать при движении и получившие название антроботов, были разработаны таким образом, чтобы их реснички находились снаружи, а не внутри. Этот инновационный подход позволил антроботам проявлять разнообразные формы и размеры взрослого состояния, варьирующиеся от 30 до 500 микрон.
В качестве эксперимента, демонстрирующего функциональность биоботов, ученые вырастили двумерный слой человеческих нейронов, который был подвергнут небольшим повреждениям. Антроботы, внедренные в эту среду, активировали процессы заживления, подтверждая свою способность в помощи восстановлению поврежденных нейронов.
Одним из значимых преимуществ использования клеток человека в данном контексте является возможность создания биороботов из собственных клеток пациента, что существенно снижает риск иммунного ответа. Это открывает перспективы применения антроботов в различных областях медицины, включая очистку артерий от бляшек, восстановление поврежденного спинного мозга и нервов сетчатки, а также применение в задачах распознавания бактерий или раковых клеток, а также для доставки лекарств в целевые ткани организма.