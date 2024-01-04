Исследователям из Института Уисса при Гарварде удалось создать биологических роботов, используя клетки трахеи человека

Исследователям из Института Уисса при Гарварде удалось совершить значительный научный прорыв, представив миру новую генерацию биологических роботов, более известных как "антроботы". В этом эксперименте ученые прибегли к использованию клеток трахеи человека, отказавшись от генетической модификации. Результатом стало создание антроботов, обладающих улучшенными функциональными возможностями по сравнению с их предшественниками, основанными на клетках лягушки.

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Процесс формирования многоклеточных сфероидов с ресничками, основанный на клетках трахеи, был тщательно модифицирован. Микроскопические структуры, способные вибрировать при движении и получившие название антроботов, были разработаны таким образом, чтобы их реснички находились снаружи, а не внутри. Этот инновационный подход позволил антроботам проявлять разнообразные формы и размеры взрослого состояния, варьирующиеся от 30 до 500 микрон.

В качестве эксперимента, демонстрирующего функциональность биоботов, ученые вырастили двумерный слой человеческих нейронов, который был подвергнут небольшим повреждениям. Антроботы, внедренные в эту среду, активировали процессы заживления, подтверждая свою способность в помощи восстановлению поврежденных нейронов.

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Одним из значимых преимуществ использования клеток человека в данном контексте является возможность создания биороботов из собственных клеток пациента, что существенно снижает риск иммунного ответа. Это открывает перспективы применения антроботов в различных областях медицины, включая очистку артерий от бляшек, восстановление поврежденного спинного мозга и нервов сетчатки, а также применение в задачах распознавания бактерий или раковых клеток, а также для доставки лекарств в целевые ткани организма.