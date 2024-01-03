Южнокорейский стартап V-Space анонсировал эффективный и доступный городской летающий транспорт под названием V Speeder-X

Южнокорейский стартап V-Space представил новый городской летающий транспорт под названием V Speeder-X. Этот электрический вертолёт рассчитан на одного пассажира, обещая преодолевать расстояние до 65 километров со скоростью до 96 км/ч. Он выделяется компактностью, требуя вдвое меньше вертипорта по сравнению с конкурентами, такими как Volocopter.

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Грузоподъёмность составляет 230 кг, и устройство рассматривается как возможная альтернатива для скорой помощи. Удивительно, что при таких характеристиках цена V Speeder-X составляет 90 000 долларов США, что значительно дешевле некоторых аналогов, например, EHang за 300 000 долларов США.

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Кроме того, V-Space предлагает более доступный вариант - V Speeder за 38 000 долларов США с грузоподъемностью 120 кг. Эти инновации обещают революцию в городской мобильности, предоставляя альтернативу пробкам и эффективный транспорт для различных нужд.