Шотландские учёные представили инновационное пластиковое устройство со множеством отсеков, имитирующих среду разных внутренних органов

Шотландские учёные представили инновационное пластиковое устройство, разработанное с использованием 3D-принтера, предназначенное для оценки воздействия экспериментальных препаратов на организм человека без необходимости использования живых подопытных. Устройство имитирует среду пяти внутренних органов: сердца, лёгких, почек, печени и мозга. Каждый отсек соединён каналами, реплицирующими кровеносную систему. Это позволяет учёным перекачивать лекарства через систему и наблюдать за реакцией в различных «органах».

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Для мониторинга реакций используется позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). В отсеки устройства вводят крошечные количества радиоактивных соединений, передающих сигналы на чувствительную камеру. Этот метод оценки более информативен и удобен для изучения действия разработанных лекарств. Пока устройство применяли для тестирования аэрозолей, продуктов питания и предметов домашнего обихода.

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Эта технология предоставляет эффективные методы оценки лекарственных препаратов, что может сократить необходимость использования животных в научных экспериментах.