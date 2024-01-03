Под занавес года известный инсайдер OnLeaks решил рассекретить ещё один смартфон — Moto G Play (2024). В сравнении с предшественником он получит некоторые упрощения, при этом действительно важные моменты будут улучшены

Инсайдер OnLeaks раскрыл детали ожидаемого смартфона Moto G Play (2024), планируемого к представлению в январе. Сравнивая его с предшественником, новая модель выделяется улучшенной тыльной камерой на 50 Мп по сравнению с предыдущим 16-Мп модулем. Устройство также получит экран с разрешением Full HD+ на 6,5 дюймах с обновлением 90 Гц.

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Одним из значительных изменений станет перемещение сканера отпечатков пальцев с обратной стороны на кнопку включения. Внутреннее обновление включает процессор Qualcomm с поддержкой 5G, заменяя MediaTek Helio G37 предыдущей модели. Ожидается наличие минимум одной конфигурации 4 + 64 ГБ памяти, а емкость аккумулятора составит 5000 мАч.

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С учетом поддержки microSD, порта USB Type-C и 3,5-мм разъема для наушников, устройство сохраняет функциональность. Стоимость новинки оценивается в 169 долларов, что делает ее привлекательной в бюджетном сегменте рынка.