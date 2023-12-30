Похоже, что продолжительное доминирование Tesla на рынке электрокаров подходит к концу

В мире электромобилей заметны значительные изменения: компания BYD из Китая продемонстрировала в третьем квартале 2023 года рост продаж, приближаясь к объемам Tesla. Новость, опубликованная Bloomberg, отмечает, что BYD реализовала 431,6 тысячи электрокаров, лишь на несколько тысяч меньше, чем Tesla. Этот подъем ставит BYD в новое положение, в сравнении с их предыдущим статусом, когда Илон Маск откровенно игнорировал их в 2011 году.

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Решающий фактор — BYD производит свои литий-ионные аккумуляторы, что дает им конкурентное преимущество в снижении стоимости производства и, как следствие, более доступные цены на автомобили. Эта стратегия, поддержанная долгосрочным планированием, сейчас приносит плоды. Аналитики подчеркивают, что важный момент заключается не только в размере компании и ее истории, а в способности быстро внедрять инновации.

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Однако стоит отметить, что успех BYD пока ограничивается в основном внутри Китая. Проблемы с поставками в США из-за торговой войны и расследование в Евросоюзе по поводу низких цен могут замедлить международное расширение. В целом, эти события подчеркивают изменения в автомобильной промышленности, где скорость адаптации к инновациям становится определяющей.