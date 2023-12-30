Фотографии Фрицченса настолько детализированные, что на них можно рассмотреть отдельные кластеры чипсета, включая каждое ядро центрального и графического процессоров

Фотограф Фрицченс Фриц презентовал уникальные изображения процессора Steam Deck. Его фотографии позволяют рассмотреть отдельные кластеры чипсета, включая каждое ядро CPU и GPU и создавая возможность для более полного понимания внутренней структуры устройства.

реклама

Steam Deck использует гибридный процессор AMD Van Gogh с архитектурой Zen 2. Четыре ядра, способные обрабатывать восемь потоков, работают на частоте до 3,5 ГГц, а интегрированная графика RDNA 2 обладает восемью вычислительными блоками. Значительно, что в новой OLED-модели применена обновленная версия чипа, выполненная по 6-нм техпроцессу, что привело к уменьшению его размера на 20%, повышая тем самым эффективность устройства.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти подробности углубляют понимание технологических характеристик Steam Deck и отражают стремление к инновациям в мире портативных игровых устройств.