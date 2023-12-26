Дисплей новинки сочетает высокую частоту обновления с быстрым откликом, а также предлагает точную цветопередачу и поддержку полезных игровых технологий

MSI расширила линейку игровых мониторов с выпуском модели MAG 274QRF-QD E2, предназначенной для геймеров. Экран Rapid IPS размером 27 дюймов с разрешением 2560x1440 пикселей обладает впечатляющими характеристиками: 180 Гц частоты обновления, 1 мс времени отклика и поддержкой HDR.

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Цветовая гамма впечатляет, охватывая 98% DCI-P3, 94% Adobe RGB и 150% sRGB. Сертификация TÜV Rheinland подчеркивает заботу о зрении. Интерфейс монитора включает разъемы DisplayPort, HDMI и USB Type-C с функцией быстрой зарядки. Для удобства подключения периферии есть KVM-переключатель и USB-концентратор.

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Подставка обеспечивает регулировку высоты, наклона и поворота, а управление настройками монитора возможно через смартфон с помощью G.I. Smart Gaming Software. MAG 274QRF-QD E2 уже доступен в Китае по цене $218.