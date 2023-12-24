«Разрушитель смартфонов» Зак Нельсон добрался до Nubia Red Magic 9 Pro, оценив его устойчивость к царапинам, огню и фирменному «упражнению» на сгибание

Зак Нельсон, известный блогер, представил подробное тестирование смартфона Nubia Red Magic 9 Pro, сосредоточившись на его устойчивости к различным воздействиям. Блогер использовал микроскоп для детального обзора дисплея, особенно фронтальной части. Экран, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 5, успешно прошел проверку на устойчивость к царапинам при использовании кернера.

реклама

Проведенный тест на температурную устойчивость с использованием огня показал типичные для AMOLED-матриц изменения изображения. Однако блогер отметил, что изображение восстанавливалось после воздействия. Важным моментом была проверка встроенного вентилятора системы охлаждения, который оказался способен задуть пламя.

Смартфон успешно прошел тест на изгибы, не поддавшись попыткам блогера согнуть его. Стекло спереди и сзади не треснуло и не отклеилось, что подчеркнуло высокую прочность устройства.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Зак Нельсон пришел к заключению, что Nubia Red Magic 9 Pro представляет собой очень прочный смартфон, высоко оценивая работу инженеров бренда за создание надежного устройства.