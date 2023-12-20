Этой осенью Remedy Entertainment выпустила долгожданный сиквел психологического триллера Alan Wake

Remedy Entertainment, в этом сезоне выпустившие долгожданный сиквел Alan Wake, столкнулись с неожиданным оборотом в судьбе игры. Несмотря на предварительный хайп и положительные отзывы, Alan Wake II не смогла достичь ожидаемого коммерческого успеха. По данным исследования Пирса Хардинг-Роллса из Ampere Analysis, общий тираж игры на PlayStation 5 и Xbox Series оказался всего лишь около 850 тысяч копий.

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Неутешительные выводы делает и Мэт Пискателла из Circana. По общему числу пользователей в ноябре Alan Wake II заняла 147-е место на Xbox и 113-е на PS5. Пискателла отмечает, что у него есть лишь частичные данные, но подчеркивает, что и это вызывает беспокойство.

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Несмотря на восторг критиков, высоко оценивших метанарратив и глубокий сюжет игры, её продажи оказались скромными. Пока точные причины такого исхода остаются неясными, возможно, конкурентная борьба на рынке или другие факторы внешней среды оказали влияние на коммерческий успех Alan Wake II.