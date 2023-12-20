По данным инсайдеров, вместе со смартфоном Neo 9 бренд iQOO выпустит ещё две новинки: смарт-часы и беспроводные наушники

iQOO готовится к выпуску трех новых продуктов: смартфона Neo 9, умных часов iQOO Watch и беспроводных наушников iQOO TWS 1e. В своем смартфоне Neo 9, iQOO, вероятно, внедрит технологии и функции, которые будут максимально конкурентоспособными на рынке. Ожидается, что устройство будет представлено вместе с часами и наушниками 27 декабря.

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Что касается умных часов iQOO Watch, они, предположительно, будут основаны на модели vivo Watch 3. Это включает в себя 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей, поддержку eSIM и GPS, а также внушительные 4 ГБ встроенной памяти. Устройство обещает впечатляющую автономность до 16 дней, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит долгий срок службы батареи.

Наушники iQOO TWS 1e, возможно, представляют собой новую версию vivo TWS 3e в стильной чёрно-жёлтой расцветке. Они, предположительно, оборудованы 11-мм драйверами, активным шумоподавлением (ANC) и способны работать до 44 часов с учетом зарядки от комплектного чехла. Эти характеристики делают их привлекательным выбором для любителей качественного звука и долгой автономной работы.

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Такие новинки могут представлять значительный интерес для потребителей, и мы ожидаем более подробную информацию во время официального анонса 27 декабря.