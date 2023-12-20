Аналитик Bloomberg Марк Гурман опубликовал инсайдерский отчёт, посвящённый следующей версии беспроводных наушников Apple AirPods

Известный аналитик Bloomberg, Марк Гурман, поделился углубленной информацией о предстоящих изменениях в линейке беспроводных наушников Apple AirPods. Согласно его отчету, следующая версия AirPods будет представлена с обновленным дизайном, включая комплектный кейс с USB Type-C, что является значительным шагом вперед в совместимости. Нововведением будет внедрение активного шумоподавления, ранее характерного для Pro-версий. Это дополнение, безусловно, улучшит опыт владельцев, обеспечивая более высокий уровень звукового комфорта.

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Однако, что делает эти наушники еще более инновационными, — это режим слухового аппарата и интегрированный тест на нарушения слуха. Эта функция направлена на персонализацию звука в соответствии с индивидуальными особенностями слуха пользователя, что, несомненно, сделает AirPods более удобными для широкого круга аудитории.

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Прогнозируемая дата анонса в сентябре 2024 года создает ожидание вокруг этих инноваций. Также стоит отметить, что наушники AirPods Max получат обновление с портом USB Type-C и новыми вариантами расцветки корпуса. Этот синхронизированный выпуск с обновленными AirPods обещает стать значимым событием в мире беспроводных наушников от Apple. В то же время AirPods Pro встретят свое следующее обновление только в 2025 году, что подчеркивает стратегию поэтапного обновления продуктового портфеля.