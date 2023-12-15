Он позиционируется как один из самых доступных смартфонов компании в актуальной линейке, но у него есть и другие достоинства, вроде ёмкого аккумулятора и экрана с повышенной частотой обновления

Redmi внесла свой весомый вклад в российский рынок мобильных устройств с выпуском Redmi 13C на прошлой неделе. Этот смартфон выделяется как один из самых доступных в линейке компании, предлагая пользователю ряд привлекательных характеристик.

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Экран Redmi 13C представлен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с HD+ разрешением. Что делает его особенным, так это повышенная частота обновления в 90 Гц и яркость до 600 нит, а также прочное закалённое стекло Gorilla Glass для дополнительной защиты.

Внутри устройства находится процессор MediaTek Helio G85, который обеспечивает эффективную работу смартфона. Однако стоит отметить, что для Китая и Индии предлагается вариант с процессором MediaTek Dimensity 6100+.

Отличительной чертой Redmi 13C является его мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч, с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки через разъём USB Type-C. Это обеспечивает долгий срок автономии устройства.

Камера смартфона предлагает разнообразные функции, включая 50-мегапиксельный основной сенсор с объективом f/1.8. Особенностями являются поддержка ночного и портретного режимов съемки, а также наличие отдельной камеры для макрофотографий.

Полезные особенности включают 3,5-мм разъём для наушников, слот для карт памяти microSD до 1 ТБ и встроенный сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения.

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Redmi предлагает две версии устройства: 8 + 256 ГБ, начальная цена которой составляет 18 990 рублей, однако в период старта продаж она снижена до 15 990 рублей. Также доступен вариант 4 + 128 ГБ, стоимостью 12 999 рублей.