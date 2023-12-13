Технология «жидкой» линзы позиционируется как то, что превратит перископический модуль в макрообъектив с дистанцией фокусировки в 5 см

На мероприятии Future Lens компания TECNO представила передовые технологии для улучшения мобильной фотосъемки. Среди инноваций выделяются W-образная переменная диафрагма и инновационный "жидкий" объектив.

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W-образная диафрагма позволяет точно регулировать свет, повышая четкость и уменьшая шум при ярком освещении, а также обеспечивая выдающуюся ночную съемку. Уникальная форма диафрагмы дает возможность расширить динамический диапазон и предотвращает блики при съемке против света.

Технология "жидкой" линзы трансформирует перископический модуль в макрообъектив с фокусировкой на расстоянии всего 5 см. Гелеобразный материал линзы изменяет эффективное фокусное расстояние, обеспечивая уникальные возможности для макросъемки.

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Кроме того, компания напомнила о технологии Universal Tone, которая с использованием ИИ-алгоритмов улучшает оттенки разных типов кожи. Информации о том, в каких моделях смартфонов появятся новые технологии, пока нет, но предполагается, что они сделают свой дебют в линейке Phantom на выставке MWC 2024.