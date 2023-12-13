Зрелищный трёхминутный ролик демонстрирует мрачную вселенную Black Myth: Wukong во всей красе

Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science привлек внимание многих геймеров своим визуальным стилем и неординарными заявлениями об отношении к западной культуре. Теперь, после долгого ожидания, нам наконец-то стала известна дата релиза этой захватывающей игры.

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Эффектный трехминутный трейлер представляет перед нами темную вселенную Black Myth: Wukong во всей её красе. Игрокам предстоит погрузиться в удивительную интерпретацию древних мифов Китая, столкнуться с устрашающими созданиями, вдохновленными местным фольклором. Дизайн существ и визуальное исполнение выглядят аутентично, без всяких параллелей с подобными проектами.

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Также радостное известие для фанатов: релиз Black Myth: Wukong запланирован на 20 августа 2024 года. В этот день игроки смогут погрузиться в уникальный мир на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Приготовьтесь к захватывающему приключению в древнем Китае с этой долгожданной игрой от Game Science.