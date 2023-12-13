По словам представителей Apple, компания «предприняла шаги для защиты пользователей» и заблокировала «методы, использующие поддельные аккаунты для доступа к iMessage»

После шумного блокирования Beeper Mini разработчики мессенджера предполагают, что в этом виновата компания Apple. Это приложение нарушает традиционные рамки, позволяя пользователям iOS и Android общаться через iMessage. Наконец, корпорация подтвердила свою причастность к событиям и дала пояснения по этому поводу.

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По заявлению представителей Apple, компания "приняла меры для защиты пользователей" и заблокировала "методы, использующие фейковые аккаунты для доступа к iMessage". В своих комментариях для портала 9To5Google они отметили, что Beeper Mini представляет собой серьезные угрозы для безопасности и конфиденциальности.

Хотя мессенджер Beeper Mini прекратил свою работу, разработчикам удалось восстановить Beeper Cloud, использующий маршрутизацию iMessage через виртуальный Mac. В ответ на заявление Apple они подчеркнули, что незашифрованные сообщения, которыми по умолчанию обмениваются пользователи Android и iOS, представляют более серьезные риски по сравнению с их собственным сервисом.

"Мы поддерживаем результат нашей работы. Beeper Mini обеспечивает конфиденциальность ваших сообщений и является более безопасным вариантом по сравнению с незашифрованными SMS. Мы готовы предоставить весь наш исходный код для взаимной проверки безопасности приложения", - отметили разработчики Beeper.

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Ответ также касается другого заявления от Apple, в котором компания сообщает, что они не могут подтвердить, доступны ли "фейковые сообщения iMessage" только отправителю или получателю, и поддерживают ли они сквозное шифрование.