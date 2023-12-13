Габариты CapsulBike составляют 2800 х 1100 х 1400 мм, а весит он всего 69 кг

Компания Tinyvroum представила инновационный CapsulBike, ставший одним из наименее громоздких кемперов в мире. Название "байк" в его наименовании не просто декорация: данный мини-домик разработан для совместного использования с велосипедом, что делает его доступным для широкого круга потребителей.

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За габаритами CapsulBike кроется впечатляющая компактность: всего 2800 х 1100 х 1400 мм при весе всего 69 кг. Кемпер оборудован прочными окнами, дверьми с обеих сторон, светодиодными фонарями. Внутреннее убранство удобно благодаря матрасу из памяти, 12-литровому холодильнику, кухонному гарнитуру и складному выносному столу. Несмотря на ограниченность пространства внутри (рассчитанного на одного человека), производитель предусмотрел возможность хранения палатки на крыше для дополнительного путешественника.

Весь электронный арсенал мини-автодома снабжен аккумулятором емкостью 50 Ач, который способен заряжаться от солнечных батарей. Кроме того, встроенный душ с 10-литровым резервуаром, способным подогревать воду, добавляет комфорта во время путешествий.

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Цена велосипедного кемпера установлена на отметке 3900 евро и на текущий момент его продажи ограничены Францией и Бельгией.