Microsoft выделяет более миллиарда долларов в год на покупку лицензий для выпуска игр от сторонних студий в своём сервисе Game Pass

С момента появления подписочного сервиса Xbox Game Pass, Microsoft активно стремится расширить ассортимент игр, привлекая внимание новых игроков. Для удовлетворения ожиданий геймеров, ориентированных на значимые релизы, компания ежегодно выделяет более миллиарда долларов на покупку лицензий от сторонних студий для своего сервиса Game Pass. Важно подчеркнуть, что эти значительные инвестиции окупаются благодаря доходам от подписок.

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По словам главы Xbox, Фила Спенсера, Microsoft стремится активно расширить географию своего сервиса, стремясь предоставить доступ к нему на различных платформах, включая как сотрудничающие, так и конкурирующие. В этом контексте финансовый директор Xbox, Тим Стюарт, выразил намерение запустить сервис на различных платформах, даже тех, которые принадлежат конкурентам. Тем не менее, Фил Спенсер исключил возможность расширения подписки Game Pass на консолях от Sony и Nintendo, подчеркнув, что Microsoft на текущий момент не рассматривает вариант выхода на "вражескую" территорию.