Британский производитель спортивных автомобилей Morgan презентовал прототип электрического трёхколёсного родстера XP-1

Британский производитель спортивных автомобилей Morgan представил публике свой новый проект – электрический родстер XP-1 с тремя колесами. Данный прототип, как утверждают создатели, станет основой для будущих электрических спорткаров компании.

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XP-1, представляющий собой двухместную "ракету" с монококовым шасси Super 3, ещё находится в стадии эксперимента, и технические характеристики будущего автомобиля пока не окончательно утверждены. Тем не менее, на текущий момент известно, что платформа оснащена двигателем мощностью 100 кВт и крутящим моментом 340 Нм. Емкость аккумулятора составляет 33 кВтч, что обеспечивает запас хода около 240 км. Встроенная система CCS поддерживает быструю двунаправленную зарядку.

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Инженеры компании приложили усилия для оптимального распределения веса, разместив аккумуляторы в передней части, а двигатель – за водителем. Коэффициент аэродинамического сопротивления у XP-1 составляет 0,42. Интересно отметить, что изначально разработчики беспокоились о возможном шуме, генерируемом электродвигателем и инвертором. Однако, в конечном итоге, в компании пришли к выводу, что этот звук станет характерной особенностью модели.