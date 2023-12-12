В США, недалеко от города Нью-Бедфорд, штат Массачусетс, начались испытания плавающих ветряных турбин T-Omega масштабом 1:16 от задуманного размера

В прибрежных водах штата Массачусетс, неподалеку от города Нью-Бедфорд, начались испытания инновационных плавучих ветряных турбин T-Omega, масштаб которых составляет 1:16 от запланированных размеров. Эти турбины обещают высокую устойчивость к волнам высотой до 30 метров и способны вырабатывать впечатляющую мощность около 10 МВт.

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Отличительной особенностью T-Omega является его уникальная конструкция в форме пирамиды, установленной на угловых плавучих буйках, вместо традиционного столба, вбиваемого в землю. Эта инновационная архитектура обеспечивает подвижность системы на воде, а генератор легко перемещается в сухой док для технического обслуживания, что позволяет снизить расходы и устранить необходимость использования дорогостоящих плавучих кранов.

Компания, стоящая за этим проектом, выдвигает амбициозную цель построить ветровую установку высотой 119 метров и мощностью 10 мегаватт с ротором диаметром 198 метров. Планируемый вес установки колеблется от 1200 до 1800 тонн.

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Разработчики утверждают, что T-Omega отличается простотой в изготовлении и развертывании, не требуя специализированного оборудования. Это обеспечивает не только эффективность в работе, но также делает всю разработку высокоэффективной и экономически выгодной.