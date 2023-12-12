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Nata15
ДНК-нанороботы могут размножаться внутри организма
Учёные из Нью-Йоркского университета разработали из четырёх нитей ДНК крошечных ботов диаметром всего 100 нанометров

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Группа исследователей из Нью-Йоркского университета успешно представила инновационных микроботов, которых они создали, используя всего лишь четыре странды ДНК. Эти футуристические агенты, с диаметром всего 100 нанометров, обладают захватывающей способностью к экспоненциальному размножению.

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Их функциональность заключается в том, что нанороботы находятся в растворе с исходным материалом в виде ДНК-нитей и, используя свою структуру в качестве опоры, способны создавать точные дубликаты самих себя. Этот переворот в технологии открывает дорогу для синтеза лекарств и химических веществ прямо внутри организма.

Потенциальные области применения этой технологии включают новые методы терапии для людей с генетическими аномалиями, которые не способны естественным образом производить определенные ферменты. Например, наноботы-репликанты могут создавать необходимые ферменты, такие как инсулин, предоставляя новый подход к лечению пациентов с диабетом второго типа, по словам Ричарда Хэнди из Плимутского университета.

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Несмотря на перспективы этой инновации, некоторые критики высказывают опасения относительно возможности неограниченной саморепликации нанороботов. Однако ученые ответили на эти вопросы, подчеркнув, что для нормальной работы необходимы определенные последовательности ДНК, а также конкретные органические молекулы, золотые наностержни, и точные циклы нагрева, охлаждения и воздействия ультрафиолетового света. Это подразумевает, что процесс возможен только в строго контролируемых лабораторных условиях, исключая возможность катастрофических сценариев, при которых система выходит из-под контроля и приводит к разрушению ДНК.

#новости #техника
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