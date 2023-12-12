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Группа исследователей из Нью-Йоркского университета успешно представила инновационных микроботов, которых они создали, используя всего лишь четыре странды ДНК. Эти футуристические агенты, с диаметром всего 100 нанометров, обладают захватывающей способностью к экспоненциальному размножению.
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Их функциональность заключается в том, что нанороботы находятся в растворе с исходным материалом в виде ДНК-нитей и, используя свою структуру в качестве опоры, способны создавать точные дубликаты самих себя. Этот переворот в технологии открывает дорогу для синтеза лекарств и химических веществ прямо внутри организма.
Потенциальные области применения этой технологии включают новые методы терапии для людей с генетическими аномалиями, которые не способны естественным образом производить определенные ферменты. Например, наноботы-репликанты могут создавать необходимые ферменты, такие как инсулин, предоставляя новый подход к лечению пациентов с диабетом второго типа, по словам Ричарда Хэнди из Плимутского университета.
Несмотря на перспективы этой инновации, некоторые критики высказывают опасения относительно возможности неограниченной саморепликации нанороботов. Однако ученые ответили на эти вопросы, подчеркнув, что для нормальной работы необходимы определенные последовательности ДНК, а также конкретные органические молекулы, золотые наностержни, и точные циклы нагрева, охлаждения и воздействия ультрафиолетового света. Это подразумевает, что процесс возможен только в строго контролируемых лабораторных условиях, исключая возможность катастрофических сценариев, при которых система выходит из-под контроля и приводит к разрушению ДНК.