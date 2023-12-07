Многие обнаружили, что в системе появилось стороннее приложение, а домашние принтеры «возомнили» себя техникой HP независимо от бренда

После последнего обновления операционной системы Windows 11, сообщения о странных инцидентах начали появляться от многих пользовательских сообществ. Пользователи высказывают неудовлетворение из-за необычного поведения их компьютеров, связанного с внезапным появлением сторонних приложений и таинственными метаморфозами их принтеров.

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Многие обнаружили, что на их ПК появилось стороннее приложение HP Smart для настройки принтеров бренда Hewlett-Packard (HP), даже если они не использовали оборудование этой марки. Как выяснилось, эта нештатная ситуация произошла из-за предоставления компанией HP неверных метаданных для идентификации своей техники, что привело к тому, что операционная система начала воспринимать все подключенные принтеры как модели HP LaserJet M101-M106. Компания Microsoft подтвердила наличие сбоя, но утверждает, что произошло это не по ее вине.

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На текущий момент нет известных эффективных способов устранения проблемы, кроме переустановки операционной системы. Однако, радует отзыв, что данное аномальное явление не оказывает воздействия на работоспособность принтеров, как подтвердили многие пользователи. Представители Microsoft подчеркнули, что осведомлены о проблеме и работают над выходом исправления, однако пока не сообщили о точных сроках его выпуска.