Redmi, известный бренд в мире техники, представляет свое новое творение – компактный саундбар под названием Redmi Computer Speaker. Этот звуковой аксессуар, помимо доступной цены, обещает потрясающий опыт использования благодаря своим уникальным характеристикам.

Redmi Computer Speaker оборудован четырьмя динамиками и профессиональным процессором звука (DSP), который автоматически адаптирует звучание к различным типам контента – будь то музыка, игры или фильмы. Производитель также подчеркивает высокий уровень звучания с поддержкой Hi-Fi, хотя конкретные параметры динамиков остаются под вуалью тайны.

Особое внимание привлекает эстетика устройства: в нижней части корпуса саундбара сверкает светодиодная RGB-подсветка, реагирующая на ритм музыки. Боковой пульт управления, включающий в себя вращающийся регулятор громкости, придаёт пользовательскому опыту дополнительный комфорт.

С точки зрения подключения, Redmi Computer Speaker готов к встрече с разнообразными источниками аудиосигнала, включая порты S/PDIF и AUX, а также поддерживает беспроводную связь через Bluetooth 5.0.

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Начиная с 7 декабря, этот звуковой гаджет будет доступен для покупки на китайском рынке по привлекательной цене – 199 юаней (примерно $28). Пока что нет информации о том, когда новинка появится в других регионах, что добавляет ожиданиям немного интриги.