За последние сутки многие геймеры на reddit и ResetEra обнаружили, что их аккаунты перманентно заблокировали за «нарушение правил и условий пользовательского соглашения»

В эпоху цифровой дистрибуции игр пользователи консолей Sony столкнулись с серьезными проблемами, касающимися блокировки их учетных записей в магазинах и социальных сетях. Последние сутки принесли огорчение многим геймерам, которые обнаружили, что их аккаунты были перманентно заблокированы за "нарушение правил и условий пользовательского соглашения". Не смотря на уверенность игроков в своей чистоте, ответственные за платформу выказали недостаточный интерес и ясности в разъяснении ситуации.

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Согласно обсуждениям на популярных форумах, таких как Reddit и ResetEra, геймеры оказались в состоянии хаоса и беспокойства. Они не понимают систематику блокировок и опасаются, что подобное может коснуться их собственных учетных записей. Эта неожиданная ситуация вызвала новые разговоры о необходимости внедрения контроля за действиями крупных корпораций в цифровом мире.

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Пользователи выражают недовольство тем, что из-за возможной технической ошибки их цифровая библиотека, стоившая немалых денег, может стать недоступной. На текущий момент Sony не предоставила официальных комментариев по данной ситуации, оставив многих геймеров в ожидании ясности относительно будущих шагов платформы.