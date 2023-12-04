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В текущем 2023 году игровая индустрия продолжает удивлять разнообразием проектов, среди которых появляются и необычные на первый взгляд игры. Недавно на популярной платформе Steam вышел второй выпуск "Симулятора камня", продолжения игры, которая стала неожиданно успешной.
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Первая часть "Симулятора камня" предложила игрокам просто лежать и наслаждаться окружающими декорациями, и несмотря на свою необычность, эта идея нашла своего пользователя. Разработчики решили не останавливаться на достигнутом и представили "Симулятор камня 2" за 125 рублей, обещая еще более насыщенный опыт.
Игрокам предлагается разблокировать более сотни уникальных камней, влиять на погодные условия, повышать уровень своего виртуального камня, проводить время на лужайках вместе с друзьями и даже участвовать в соревнованиях за призовые места. Один из игроков отметил, что эта игра, по его мнению, даже оправдывает наличие мощной видеокарты RTX 4080, проведя в ней почти 11 часов.