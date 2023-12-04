Первая часть «Симулятора камня» оказалась очень успешной игрой, хотя предлагала пользователям просто лежать и созерцать различные декорации

В текущем 2023 году игровая индустрия продолжает удивлять разнообразием проектов, среди которых появляются и необычные на первый взгляд игры. Недавно на популярной платформе Steam вышел второй выпуск "Симулятора камня", продолжения игры, которая стала неожиданно успешной.

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Первая часть "Симулятора камня" предложила игрокам просто лежать и наслаждаться окружающими декорациями, и несмотря на свою необычность, эта идея нашла своего пользователя. Разработчики решили не останавливаться на достигнутом и представили "Симулятор камня 2" за 125 рублей, обещая еще более насыщенный опыт.

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Игрокам предлагается разблокировать более сотни уникальных камней, влиять на погодные условия, повышать уровень своего виртуального камня, проводить время на лужайках вместе с друзьями и даже участвовать в соревнованиях за призовые места. Один из игроков отметил, что эта игра, по его мнению, даже оправдывает наличие мощной видеокарты RTX 4080, проведя в ней почти 11 часов.