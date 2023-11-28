Часть пользователей YouTube получила доступ к сервису Playables — библиотеке мини-игр, в которые можно поиграть через мобильный клиент видеохостинга или его веб-версию

YouTube предоставил части своих пользователей доступ к новому сервису Playables – уникальной библиотеке мини-игр. Теперь можно наслаждаться этими играми прямо через мобильное приложение или веб-версию видеохостинга.

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Как сообщили из Google, сервис Playables открыт как для обычных пользователей, так и для тех, кто подписан на премиум-аккаунт. Однако, начиная с 28 марта 2024 года, сервис будет доступен только для платных подписчиков, и закроется для бесплатного пользования. Интерфейс Playables разделен на две ключевые вкладки: "Главная" и "Обзор". Первая предлагает ранее открытые и популярные игры, в то время как вторая содержит общую библиотеку тайтлов. В настоящее время в сервисе представлено 37 игр, включая такие хиты, как Angry Birds, и классические аркады типа Color Burst.

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Следует подчеркнуть, что игры в Playables запускаются прямо в браузере или приложении, без необходимости загружать дополнительные файлы. В мобильной версии Playables функционал находится в боковом меню в разделе "Главная", а веб-версия доступна на официальном сайте. Важно отметить, что сервис на данный момент доступен не во всех странах и не для всех пользователей.