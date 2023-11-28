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Google решила отказаться от поддержки «Google Календаря» для множества Android-смартфонов, использующих устаревшие версии операционной системы. Энтузиасты выявили, что владельцы устройств, работающих на Android Nougat 7.0 и предыдущих версиях, в ближайшем будущем не смогут воспользоваться этим приложением. В самом приложении появился новый флаг с названием UnsupportedOperatingSystem__enabled, который при активации предлагает перейти на Android Oreo (8.0) или более позднюю версию операционной системы, чтобы продолжить пользоваться «Google Календарем».
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Этот шаг со стороны компании можно объяснить её заботой о безопасности, учитывая, что старые версии операционной системы более подвержены различным атакам и риску утечки данных. Кроме того, в этих версиях отсутствуют новые функции, предоставляемые более свежими версиями Android. На данный момент Google не уточнила конкретную дату, когда поддержка «Google Календаря» будет завершена.
Пользователи в сети обсуждают, что это лишь начало, и в будущем компания, возможно, прекратит поддержку и других приложений.