Также есть набор необходимых портов и мощная система охлаждения

Minisforum расширила свой ассортимент с выпуском новейшего продукта - NAG6, компактного ПК, который предлагает впечатляющую комбинацию мощного процессора Intel Core i9 и передовой дискретной графики в виде Radeon RX 6600M. Этот мини-ПК, базирующийся на 14-ядерном 20-поточном процессоре Intel Core i9-12900H, выделяется своей способностью обеспечивать выдающуюся производительность при выполнении сложных задач и в играх.

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Что делает Minisforum NAG6 особенным - помимо высокопроизводительных компонентов, устройство поддерживает двухканальную память DDR4 и предлагает слоты для установки SSD, открывая возможности для двух 2,5-дюймовых накопителей. Система охлаждения с четырьмя вентиляторами эффективно справляется с рассеиванием тепла, обеспечивая оптимальную температуру всей системы.

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Оцененный в $648, Minisforum NAG6 представляет собой не только высокотехнологичное устройство, но и идеальное сочетание компактности и производительности, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит передовые технологии в небольшом форм-факторе.