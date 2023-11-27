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Чарльз Хоскинсон, основатель блокчейна Cardano, поделился ключевыми моментами на последней сессии AMA. Согласно его высказываниям, в текущем 2023 году, Cardano продемонстрировала заметное укрепление по сравнению с 2021 годом. Хоскинсон подчеркнул успешные разработки, способствовавшие увеличению числа приложений и NFT на платформе.
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Особое внимание уделяется стремлению Cardano поддерживать десятки сетей, работающих в направлении создания "настоящих приложений Web3". По словам Хоскинсона, результаты управления Cardano начнут проявляться в 2024 году.
Касаясь Африки, Cardano активно участвует в развитии континента, вложив миллионы долларов в пилотные проекты в Кении и Эфиопии.
Основатель также отметил изменение отношения криптовалютного сообщества. Организации, такие как НФЛ и Формула-1, обращались к Cardano с запросами о партнерстве в 2021 году. Несмотря на вызовы и критику, в 2023 году сеть Cardano продемонстрировала рост силы по сравнению с предыдущим периодом.