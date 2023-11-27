Примечательно, что суставы 12-летнего животного успешно заменили уже во второй раз

Ветеринары из Техасского университета A&M успешно провели инновационную операцию по замене тазобедренных суставов 12-летней собаки. Применение современных технологий, таких как компьютерная томография и 3D-печать, сделали этот случай уникальным в своем роде.

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Исходя из предоставленной информации, лабрадор-ретривер по имени Ава перенесла первую операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава (ТЭТС) десять лет назад. Однако к 2020 году один из искусственных суставов износился, и у собаки развилась гранулёма мягких тканей, создавшая сложности для повторной замены.

Врачи использовали передовые методы, включая компьютерное 3D-моделирование для определения параметров ревизионного имплантата. Копия вывихнутого тазобедренного сустава была напечатана, а операция тщательно спланирована с использованием трёхмерных моделей костей. Несмотря на возникшие трудности после первой замены, второй сустав был успешно заменен.

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После проведенных процедур двигательная активность собаки полностью восстановилась. Врачи из Техасского университета A&M теперь сосредотачивают усилия на масштабировании своего подхода к лечению животных. Этот случай подчеркивает важность инноваций в ветеринарной медицине и прогрессивные методы лечения в этой области.