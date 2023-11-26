Приобретённая в октябре прошлого года социальная сеть X (изначально Twitter) под руководством Илона Маска (Elon Musk) до сих пор не может сформировать стабильный денежный поток от рекламы, поскольку те или иные события отпугивают крупных рекламодателей

В завершающиеся год сеть X, под управлением Илона Маска, столкнулась с потенциальными убытками до $75 млн из-за ухода рекламодателей. Приобретенная в октябре прошлого года социальная платформа X, находясь под контролем Илона Маска, продолжает бороться за устойчивый поток доходов от рекламы. По последним данным, возможные убытки от оттока рекламодателей к концу года могут достигнуть внушительной суммы в $75 млн.

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Издание The New York Times, ссылаясь на внутренние документы социальной платформы X, рассказывает, что на прошлой неделе титаны индустрии, такие как IBM, Apple и Disney, временно заморозили размещение своих рекламных материалов на этой сети. Решение было обусловлено выявлением контента с неонацистской направленностью вблизи их брендов. Согласно предоставленным данным, уже более 200 компаний, включая Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft, отказались от рекламы на этой социальной платформе или планируют сделать это.

Официально X выражает беспокойство по поводу потери примерно $11 млн рекламной выручки, но динамика изменений остается неопределенной. Некоторые рекламодатели возвращаются на платформу, тогда как другие увеличивают свои рекламные бюджеты. Сумма потенциальных убытков в размере $75 млн, по официальным данным, может быть переоценена или относиться к гипотетическому максимуму.

Четвертый квартал традиционно является наиболее прибыльным периодом года для рекламы. В 2021 году, когда Twitter еще был публичным и предоставлял свою финансовую информацию, выручка в четвертом квартале достигла $1,57 млрд, причем около 90% приходилось на рекламные доходы. Внутренний отчет X показывает, что около сотни клиентов социальной платформы полностью приостановили размещение рекламы, а десятки других рискуют последовать их примеру. Отток рекламодателей был подогрет инцидентом 15 ноября, когда Илон Маск поддержал пользователя, которого обвинили в антисемитизме.

Компании, избегающие размещения рекламы на платформе X, представляют самые разные сферы деятельности. Airbnb воздерживается от расходов более чем на $1 млн, а Uber сократил бюджет на рекламу в X более чем на $800 000, как в США, так и за ее пределами. Netflix уменьшил свои рекламные затраты в X почти на $3 млн. Различные подразделения Microsoft могут лишить X примерно $4 млн рекламной выручки в четвертом квартале. Национальная футбольная лига США, например, продолжает размещать рекламу в социальной платформе X, получив поддержку от Илона Маска, который выразил готовность направить всю рекламную выручку, связанную с освещением военного конфликта на Ближнем Востоке, на гуманитарную помощь Израилю и сектору Газа.

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