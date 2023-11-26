Серия Portal даже спустя более десятка лет после выхода заставляет фанатов время от времени возвращаться, чтобы снова пройти культовые головоломки

Серия Portal продолжает свое воздействие на игровую аудиторию, увлекая фанатов несмотря на более чем десятилетний период с момента официального релиза. Эмблематичные головоломки подстерегают виртуальных путешественников, заставляя их возвращаться к порталам и платформам.

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Однако, не все ограничиваются простым прохождением. Группа преданных энтузиастов решила взять инициативу в свои руки, представив свежий подход к классическому опыту с помощью собственной модификации.

Эта новая разработка, получившая название Portal: Revolution, представляет собой масштабное дополнение ко второй части игры, фактически являясь своего рода приквелом к оригинальной истории. В центре сюжета – задача героя восстановить функциональность центра Aperture, сопровождаемая новыми умопомрачительными головоломками.

Организаторы Revolution обещают более 40 инновационных уровней и захватывающую кампанию продолжительностью от 5 до 7 часов игрового времени. В сравнении с оригинальной кампанией Portal 2, рассчитанной в среднем на 8–9 часов, данное дополнение приносит свежий взгляд на знакомый мир порталов и загадочных испытаний.

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Запланированный к выходу 5 января 2024 года, Portal: Revolution будет доступен абсолютно бесплатно. Для того чтобы окунуться в этот уникальный игровой опыт, игрокам потребуется наличие Portal 2 и установленной модификации из мастерской Steam. С этим новаторским дополнением фанаты Portal могут ожидать не только возвращения к знакомой вселенной, но и новых захватывающих приключений, раскрывающихся через порталы времени и воображения.