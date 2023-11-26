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Серия Portal продолжает свое воздействие на игровую аудиторию, увлекая фанатов несмотря на более чем десятилетний период с момента официального релиза. Эмблематичные головоломки подстерегают виртуальных путешественников, заставляя их возвращаться к порталам и платформам.
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Однако, не все ограничиваются простым прохождением. Группа преданных энтузиастов решила взять инициативу в свои руки, представив свежий подход к классическому опыту с помощью собственной модификации.
Эта новая разработка, получившая название Portal: Revolution, представляет собой масштабное дополнение ко второй части игры, фактически являясь своего рода приквелом к оригинальной истории. В центре сюжета – задача героя восстановить функциональность центра Aperture, сопровождаемая новыми умопомрачительными головоломками.
Организаторы Revolution обещают более 40 инновационных уровней и захватывающую кампанию продолжительностью от 5 до 7 часов игрового времени. В сравнении с оригинальной кампанией Portal 2, рассчитанной в среднем на 8–9 часов, данное дополнение приносит свежий взгляд на знакомый мир порталов и загадочных испытаний.
Запланированный к выходу 5 января 2024 года, Portal: Revolution будет доступен абсолютно бесплатно. Для того чтобы окунуться в этот уникальный игровой опыт, игрокам потребуется наличие Portal 2 и установленной модификации из мастерской Steam. С этим новаторским дополнением фанаты Portal могут ожидать не только возвращения к знакомой вселенной, но и новых захватывающих приключений, раскрывающихся через порталы времени и воображения.