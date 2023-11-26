Прототип открывает путь к бесконтактной зарядке разных имплантатов внутри организма, что приносит массу новых возможностей для человека

В китайском городе Ланьчжоу инженеры из местного университета совершили прорыв в сфере медицинских технологий, представив инновационное беспроводное зарядное устройство, призванное стать частью человеческого тела. Новейший прототип открывает перед нами перспективы бесконтактной зарядки различных имплантатов, что несомненно поднимает планку возможностей для человека.

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Это устройство представляет собой настоящее технологическое чудо: магниевая катушка, зарядный модуль, и инновационные гибридные суперконденсаторы с ионами цинка действуют синергетически, служа энергетическим источником для различных имплантатов. Активация беспроводной зарядки происходит при расположении устройства над кожей в области имплантации через вторую магниевую катушку. Все эти технологии размещены внутри устройства, обернутого слоями полимера и воска, обеспечивая гибкость и защиту от внешних воздействий в краткосрочной перспективе.

Кроме того, устройство не только не требует извлечения или замены после завершения своей функции, но и обеспечивает безопасное разложение своих компонентов в организме. Результаты экспериментов на лабораторных животных подтверждают его безопасность и эффективность.

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Эта инновация обещает широкие перспективы в медицинских сферах, включая создание новых поколений кардиостимуляторов, а также улучшение повседневной жизни людей, освобождая их от зависимости от розетки.