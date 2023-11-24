Как утверждают завсегдатаи Reddit, после апдейта прошивка лишилась важной функции, предотвращающей преждевременное «старение» AMOLED-матриц

Многие обладатели смартфонов Samsung Galaxy уже перешли на обновленную версию пользовательского интерфейса OneUI, однако не все из них в восторге от внесенных изменений. Согласно отзывам сообщества Reddit, после последнего обновления прошивки исчезла ключевая функция, предотвращающая преждевременное "старение" AMOLED-экранов.

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По мнению пользователей, в новой прошивке отсутствует поддержка технологии Pixel Shift, ответственной за периодическое смещение изображения статичных элементов интерфейса. Этот механизм снижает нагрузку на пиксели AMOLED-матрицы и предотвращает появление остаточных изображений на экране.

Пользователи предоставили скриншоты, сделанные в стандартном калькуляторе после нескольких переходов экрана из горизонтального режима в вертикальный. При ближайшем рассмотрении (ссылки на изображения в тексте) заметно, что в предыдущей прошивке элементы строки состояния подверглись сдвигу, в то время как в новой версии они остаются на своих местах.

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На текущий момент компания Samsung не предоставила официальных комментариев касательно этой ситуации. Однако существует вероятность, что данная проблема будет устранена в одном из предстоящих обновлений фирменного пользовательского интерфейса.