Помимо приличного разрешения, он предлагает высокую скорость отклика, поддержку HDR и удобную подставку, позволяющую точно подогнать положение экрана под свои предпочтения

В мире геймерской техники зажглась новая звезда – компания AOC представила свой последний шедевр, геймерский монитор Aegis Q27G4, который обещает стать настоящим бриллиантом в короне игровых устройств. Этот экран не только поражает воображение своим высоким разрешением, но и предлагает впечатляющие технические характеристики по доступной цене.

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Сердцем новинки является 27-дюймовый дисплей FastIPS с разрешением 2560x1440 пикселей, способный воспроизводить цвета с высокой яркостью до 450 кд/м² (сертификация DisplayHDR400). Этот монитор не только мигом реагирует на действия геймера с временем отклика всего 1 мс (GtG) и обновляется с частотой до 180 Гц, но и поддерживает технологию Adaptive-Sync, исключающую любые артефакты при смене частоты кадров.

Производитель гарантирует точность цветопередачи, предоставляя возможность отображения 1,07 миллиарда оттенков, а охват гаммы sRGB составляет внушительные 99%. Вдобавок, монитор Aegis Q27G4 предлагает эргономичную подставку с широким спектром регулировок положения экрана, позволяя каждому геймеру настроить устройство под свои предпочтения.

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Тем временем, этот игровой монитор уже дебютировал на рынке по цене $197 в Китае, оставляя открытым вопрос о доступности в других регионах. Следите за обновлениями, чтобы первыми узнать, когда этот "жемчужина" геймерского мира появится в вашем регионе. Новый шанс для тех, кто ищет идеальный компаньон для захватывающих игровых приключений!