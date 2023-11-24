Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Oscal TIGER 12: 120 Гц экран, обильная память и NFC за менее 10 тыс. руб
Несмотря на свою доступность, устройство может приятно удивить техническими характеристиками, ведь у него экран с высокой частотой обновления, много памяти и ёмкий аккумулятор

реклама

Blackview, под суббрендом Oscal, представила свой новый смартфон TIGER 12, который обещает стать идеальным выбором для тех, кто ценит выдающиеся характеристики по доступной цене.

реклама

Особое внимание следует уделить 6,78-дюймовому экрану с разрешением 2460x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает не только четкое и детальное изображение, но и невероятно плавные анимации. Уникальность заключается в фронтальной камере, которая, несмотря на доступную цену устройства, интегрирована в миниатюрное отверстие, что является редкостью в данном сегменте рынка.

Внутренности Oscal TIGER 12 впечатляют: мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 сопряжен с 12 ГБ оперативной памяти, расширяемой до внушительных 24 ГБ. Встроенный накопитель вмещает 256 ГБ данных, а возможность использовать карту microSD до 1 ТБ делает этот смартфон идеальным хранилищем для множества файлов и приложений.

Особенно радует наличие тройного слота, который позволяет одновременно использовать карту памяти и вторую SIM-карту. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 33 Вт обеспечивает долгое время автономной работы. Фотографии на высшем уровне создает 64-мегапиксельная камера, а для любителей селфи предусмотрена 13-мегапиксельная фронталка.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Управляется смартфон последней операционной системой Android 13, и важно отметить наличие 3,5-мм разъема для наушников и технологии NFC для бесконтактных платежей.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

HUAWEI анонсировала планшет MatePad Pro 11 2024
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
3
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
1
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
62
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
2
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
5
Завершена утилизация "Лепсе" - самого радиоактивного судна в мире
1
Зарубежные специалисты определили наиболее скоростные модули ОЗУ для процессоров Ryzen 7000-й серии
8
«Сбер» представил Kandinsky Video — первую в Россию ИИ-модель для создания видеороликов по текстовому описанию
+
Бюджетные умные часы Rowatch 6 обещают измерять ЭКГ, уровень сахара в крови и многое другое
+
Российский S.T.A.L.K.E.R.-подобный боевик Pioner выйдет только в следующем году
5

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
29
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мои критические замечания об электромобилях
10
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
18
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
36
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
+
Россия берёт под прицел все 11 американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
00:16
Раз Израиль бьёт по руководителям, уничтожая их с семьями, значит и ему может прилететь в любой момент. Вопрос лишь в средствах. Если к войне подключиться Иран, то они появятся. А так... Похоже пошёл ...
"Хезболла" запустила ракеты по северу Израиля после авиаудара, в котором погибли 5 руководителей
Алексей Каверин
00:14
Дебилы ещё раз решили прокатится на теме "людоедов из совка" сделали все по секретным документам педофилов из "мемориала". Чего они ждали?
Российская игра "Torn Away" провалилась, несмотря на высокие оценки
jsth
00:10
"Надорвется Россия запад истощать." Так Запад неттоимпортер ресурсов и энергии, а Россия экспортер этих ресурсов. Как же так получается, что обладающий ресурсами надорвется? И это мы еще не касаемся ...
В Кремле предпочитают не тешиться иллюзиями о сокращении Западом поставок вооружений Украине
REY_B_
00:07
Наука всегда начинается с изучения мат.части! Например, "забить гвоздь", это чётко определённый процесс, который есть часть любой экономики. За вариациями в использовании инструментов и материалов, э...
Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе
Drunk Axxturel
00:04
Вау, прорыв!
Покупка Core i5-14400F не имеет смысла — по тестам новинка быстрее Core i5-13400F всего на 2,1%
JAMBist
00:03
Войскам досрочно были переданы ракеты Вихрь-1
Иван Суриков
23:59
Всё что тут предложили, адское, пердящие говнище в пластиковом корпусе, не имеющие к звуку вообще никакого отношение. Более менее нормальные активные АС (для мультимедии естественно), давно проверенны...
Tom's Hardware назвали лучшие колонки для ПК в 2023 году
erno
23:58
Надорвется Россия запад истощать. Тут цель противоположная. Если запад не прекратит помощь то ресурсов у России не хватит дальше безобразничать на старости лет.
В Кремле предпочитают не тешиться иллюзиями о сокращении Западом поставок вооружений Украине
JAMBist
23:52
Похрюкай.
Артиллерия ВСУ нанесли удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
Garthar
23:52
Госпаде неужели на оверклокерсах статья про компьютеры, да еще и с вполне качественной информацией, пусть и устаревшей. Автор ты мой кумир
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем