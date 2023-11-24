Несмотря на свою доступность, устройство может приятно удивить техническими характеристиками, ведь у него экран с высокой частотой обновления, много памяти и ёмкий аккумулятор

Blackview, под суббрендом Oscal, представила свой новый смартфон TIGER 12, который обещает стать идеальным выбором для тех, кто ценит выдающиеся характеристики по доступной цене.

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Особое внимание следует уделить 6,78-дюймовому экрану с разрешением 2460x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает не только четкое и детальное изображение, но и невероятно плавные анимации. Уникальность заключается в фронтальной камере, которая, несмотря на доступную цену устройства, интегрирована в миниатюрное отверстие, что является редкостью в данном сегменте рынка.

Внутренности Oscal TIGER 12 впечатляют: мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 сопряжен с 12 ГБ оперативной памяти, расширяемой до внушительных 24 ГБ. Встроенный накопитель вмещает 256 ГБ данных, а возможность использовать карту microSD до 1 ТБ делает этот смартфон идеальным хранилищем для множества файлов и приложений.

Особенно радует наличие тройного слота, который позволяет одновременно использовать карту памяти и вторую SIM-карту. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 33 Вт обеспечивает долгое время автономной работы. Фотографии на высшем уровне создает 64-мегапиксельная камера, а для любителей селфи предусмотрена 13-мегапиксельная фронталка.

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Управляется смартфон последней операционной системой Android 13, и важно отметить наличие 3,5-мм разъема для наушников и технологии NFC для бесконтактных платежей.