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Nata15
XRP, FTT и APE: выбор криптокитов на неделе
Пользуясь недавним ралли и позитивными макроэкономическими событиями, криптокиты активно накапливают некоторые альткоины в надежде получить значительную прибыль в ноябре

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Под влиянием последних скачков криптовалютного рынка инвесторы с напряженным интересом обращают взоры к перспективным альтернативным монетам, стремясь заработать в ноябре.

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Среди криптовалют, приковавших внимание игроков на фоне растущего институционального интереса, выделяются Ripple (XRP), FTT и ApeCoin (APE). Анализ исторических данных позволяет предположить, что активность крупных участников может послужить катализатором значительного роста стоимости указанных токенов.

Данные IntoTheBlock свидетельствуют, что после заявлений Гэри Генслера 9 ноября количество крупных сделок с токеном FTT выросло до годового максимума, достигнув 95 транзакций.

Несмотря на снижение цены FTT на 30% по сравнению с предыдущим пиком, данные блокчейна подтверждают активные покупки FTT со стороны криптокитов, в то время как мелкие инвесторы с нетерпением ожидают дальнейших положительных изменений.

Тем временем, XRP опустился до критического уровня поддержки $0,65 на этой неделе, но крупные инвесторы активно вмешались, предотвращая дополнительное падение.

Анализ Santiment показывает, что адреса с балансом от 1 млн до 100 млн Ripple пополнили свои резервы на 90 млн токенов с 12 по 15 ноября. По текущей стоимости в $0,66, приобретенные ими монеты оцениваются примерно в $60 млн. Такой значительный прилив капитала может свидетельствовать о возможном росте XRP в ближайшие дни.

В октябре ApeCoin (APE), токен экосистемы Bored Ape Yacht Club, опустился до исторического минимума $1,02. Тем не менее, криптокиты предотвратили дальнейшее снижение и спровоцировали рост до $1,40.

Данные Santiment демонстрируют, что инвесторы с балансами от 1 млн до 10 млн ApeCoin увеличили свои запасы на 10 млн токенов с 26 октября по 10 ноября.

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Рост цены на 40% говорит о том, что розничные инвесторы следуют за крупными игроками, активно увеличивая свои позиции в APE. Продолжение данного тренда может устранить опасения относительно обновления исторического минимума курса ApeCoin.

#новости #криптовалюта
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