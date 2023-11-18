Тестирования проведены на 48 участниках, включая контрольную группу с применением плацебо

В научных кругах Кембриджской биотехнологической компании открыта новая глава в области заботы о здоровье. Ученые этого института разработали методику выключения гена PCSK9, который регулирует уровень холестерина в организме. Этот ген, расположенный в печени, обычно направлен на борьбу с липопротеидами низкой плотности (ЛПНП-Х), причиной многочисленных сердечно-сосудистых проблем.

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Инъекционный препарат леподисиран, созданный научными специалистами, стал ключом к выключению PCSK9. Первые результаты испытаний на десяти человеках с генетически обусловленной гиперхолестеринемией поразили – уровень ЛПНП сократился на 55% всего через 28 дней после введения. Этот эффект удерживается на стабильном уровне вплоть до полугода.

Дополнительные тестирования проведены на 48 участниках, включая контрольную группу с применением плацебо. На 29-й день уровни холестерина в группе, получавшей леподисиран, стали неопределенными, а на 48-й неделе уровень снизился на 94% относительно исходного значения. Стоит отметить, что препарат характеризуется высокой степенью переносимости, за исключением одного случая смерти от сердечного приступа, который не был связан с проводимым исследованием.

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На текущий момент в медицинской практике широко используются статины и ингибиторы PCSK9, но они требуют строгого контроля и могут вызывать серьезные побочные эффекты, такие как мышечная боль и утрата памяти. Новый подход с использованием леподисирана открывает перспективы более эффективного контроля холестеринового профиля при минимальных побочных реакциях.