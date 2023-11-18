По замыслу разработчиков, многофункциональный аппарат может пригодиться для освоения Луны

На знаковом событии в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина впервые представлен инновационный робот-кентавр, оборудованный человекоподобным торсом и установленный на четырехколесной платформе. Этот технологический шедевр, являющийся логическим развитием уникальной концепции отечественного робота "Фёдор", нацелен на применение в перспективных космических миссиях, включая освоение лунной поверхности.

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Структурно робот-кентавр включает три ключевых компонента: человекоподобный торс, передовая колесная платформа и инновационный летающий дрон. Каждая из этих составляющих оборудована как автономной системой управления, так и высокотехнологичной системой дистанционного управления, позволяющей оператору взаимодействовать через шлем виртуальной реальности и экзоскелет. Новаторский луноход рассматривается в качестве ключевого инструмента для эффективного строительства лунной станции еще до прибытия человеческого экипажа.

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Ожидается, что этот технологический шаг вперед продемонстрирует высокую эффективность в сравнении с предыдущими разработками, такими как "Фёдор", который не нашел применения на Международной космической станции. С другой стороны, робот-кентавр может стать важным стражем лунных ресурсов, особенно в условиях возможного внезапного интереса со стороны инопланетных вредителей.